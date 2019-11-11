Ağrı'da yapılacak fizik tedavi hastanesinin temeli atıldı

Ağrı- Van karayolunda yapılan sondaj çalışmalarıyla yer yüzüne çıkartılan, 48 derece sıcaklığa sahip termal suyun bulunduğu alanda yapılacak 50 odalı fizik tedavi hastanesinin temeli törenle atıldı.

İl Özel İdaresince Yolyazı köyü mevkisinde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün destekleriyle 1500 metre derinlikten çıkartılan termal suyun, sağlık turizminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Temel atma töreninde konuşan Vali Süleyman Elban, bölgeye yapılacak fizik tedavi hastanesinin, kente birçok yönden katkı sağlayacağını aktardı.

Hastanenin 50 odalı olacağını ve yatak kapasitesinin buna göre belirleneceğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Yapılacak olan fizik tedavi hastanesi Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'nun doğusunda yapılmış ilk ve tek fizik tedavi hastanesi olacak. İnşallah gelecek yıl hizmete girdiğinde bu fizik tedavi hastanesi, hem ilimize hem de bölgedeki illerimize hizmet verecek. Hastanenin tam kapasite hizmete alınmasının ardından, Ağrı şifa dağıtan bir konuma gelecek. Hastanenin yanındaki alana ise yapılacak termal tesis de ise 2 yarı olimpik havuz, kaplıca ve hamamlar yapılacak."

" Türkiye'de kaplıca suları arasında birinci kalitede"

Elban, hastane ve termal tesisin hizmete açılmasının bölgenin istihdamına da katkı sağlayacağını söyledi.

Çıkartılan termal suyun kaliteli olduğunun raporlarla belgelendiğini belirten Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim bunu süratli bir şekilde yapıp hayata geçirmemiz lazım. Bu alanın cazip olması için gereken her adımı atmamız gerekiyor. Eğer sizin kaplıca tesislerinizin olduğu yerde fizik tedavi hastaneniz varsa, Sağlık Bakanlığı bu suyun kaliteli olduğunu kabul ediyorsa ve bir fizik tedavi hastanesi yapılacak kadar yeterli bulup, o kalitede su olduğunu kabul ediyorsa sizin kaplıca suyunuz tedavi edilebilirlik açısından Türkiye'de ilk sıralarda geliyor demektir. Bizim de iddiamız buydu. Hem bilimsel raporlarla hem de hastane raporu almamız dolayısıyla Türkiye'de kaplıca suları arasında birinci kalitededir."

Belediye Başkanı Savcı Sayan da hastane, otel ve termal tesislerin sadece kentin değil, bölge için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, okunan dualarla hastanenin temeline ilk harç atıldı.