Son Dakika Haberleri: Ağrı'da yapılacak fizik tedavi hastanesinin temeli atıldı
Son Dakika Güncel Ağrı'da yapılacak fizik tedavi hastanesinin temeli atıldı

Ağrı'da yapılacak fizik tedavi hastanesinin temeli atıldı

6 saat önce

Ağrı-Van karayolunda yapılan sondaj çalışmalarıyla yer yüzüne çıkartılan, 48 derece sıcaklığa sahip termal suyun bulunduğu alanda yapılacak 50 odalı fizik tedavi hastanesinin temeli törenle atıldı.

Ağrı'da yapılacak fizik tedavi hastanesinin temeli atıldı, System.String[]

Ağrı- Van karayolunda yapılan sondaj çalışmalarıyla yer yüzüne çıkartılan, 48 derece sıcaklığa sahip termal suyun bulunduğu alanda yapılacak 50 odalı fizik tedavi hastanesinin temeli törenle atıldı.

İl Özel İdaresince Yolyazı köyü mevkisinde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün destekleriyle 1500 metre derinlikten çıkartılan termal suyun, sağlık turizminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Temel atma töreninde konuşan Vali Süleyman Elban, bölgeye yapılacak fizik tedavi hastanesinin, kente birçok yönden katkı sağlayacağını aktardı.

Hastanenin 50 odalı olacağını ve yatak kapasitesinin buna göre belirleneceğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Yapılacak olan fizik tedavi hastanesi Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'nun doğusunda yapılmış ilk ve tek fizik tedavi hastanesi olacak. İnşallah gelecek yıl hizmete girdiğinde bu fizik tedavi hastanesi, hem ilimize hem de bölgedeki illerimize hizmet verecek. Hastanenin tam kapasite hizmete alınmasının ardından, Ağrı şifa dağıtan bir konuma gelecek. Hastanenin yanındaki alana ise yapılacak termal tesis de ise 2 yarı olimpik havuz, kaplıca ve hamamlar yapılacak."

" Türkiye'de kaplıca suları arasında birinci kalitede"

Elban, hastane ve termal tesisin hizmete açılmasının bölgenin istihdamına da katkı sağlayacağını söyledi.

Çıkartılan termal suyun kaliteli olduğunun raporlarla belgelendiğini belirten Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim bunu süratli bir şekilde yapıp hayata geçirmemiz lazım. Bu alanın cazip olması için gereken her adımı atmamız gerekiyor. Eğer sizin kaplıca tesislerinizin olduğu yerde fizik tedavi hastaneniz varsa, Sağlık Bakanlığı bu suyun kaliteli olduğunu kabul ediyorsa ve bir fizik tedavi hastanesi yapılacak kadar yeterli bulup, o kalitede su olduğunu kabul ediyorsa sizin kaplıca suyunuz tedavi edilebilirlik açısından Türkiye'de ilk sıralarda geliyor demektir. Bizim de iddiamız buydu. Hem bilimsel raporlarla hem de hastane raporu almamız dolayısıyla Türkiye'de kaplıca suları arasında birinci kalitededir."

Belediye Başkanı Savcı Sayan da hastane, otel ve termal tesislerin sadece kentin değil, bölge için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, okunan dualarla hastanenin temeline ilk harç atıldı.

Ağrı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yaktı
Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:42:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da yapılacak fizik tedavi hastanesinin temeli atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]