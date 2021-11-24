Üye Girişi
Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı - Son Dakika

Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı

24.11.2021 16:25
Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yapımı devam eden Derecek Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yapımı devam eden Derecek Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamada, son yıllarda modern sulama projeleri geliştirilerek uygulamaya konulması ve modern sulama sayesinde tarımda verim artışının yanı sıra üretim deseninin çeşitlendiği, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edilmesi ve yaşam standardının yükselmesi sayesinde yöreden göçün önlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tarımda modern sulamanın önemine işaret ederek, bu çerçevede Taşlıçay ilçesinde yer alan Derecek Barajı'nın yapım çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.

Barajın tamamlanmasıyla depolanacak suyla 9 bin 960 dekar tarım arazisinin sulanacağı bilgisini veren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Baraj gövde dolgusu yüzde 99 seviyesindedir. Derivasyon, dolu savak kazı-dolgu-beton imalatları, kret ulaşım yolu, relokasyon yolu ve malzeme ocağı ulaşım yolları imalatları tamamlandı. Barajda içme suyu hattının deplasesi, gövde dolgusunun kalan kısmı ile vana odası ulaşım yolu imalatlarına devam edilmekte olup, vana odası ve vana imalatları yapılacaktır. Su depolama kapasitesi 3,29 milyon metreküp olan Taşlıçay Derecek Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı
Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı

Togo Cumhuriyeti, Taşlıçay, Çiftçi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

Son Dakika Haberleri
16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor
16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
16:32 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!
16:31 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de
16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!
16:30 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı
16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü
15:26 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
15:21 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:09 Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 16:48:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement