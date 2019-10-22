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Ağrı'da yaralanan asker şehit oldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

Ağrı'da yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada, içinde bulunduğu aracın roketatarla vurulması sonucu ağır yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
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