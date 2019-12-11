Ağrı'da Yarım Gün Ülkesi oyunu sahne aldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Devlet Tiyatroları tarafından, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik tiyatro düzenledi.



Sevgi, barış ve kardeşlik temalı oyunun çok beğenildiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut" Van devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen etkinlik ile ilimizde tiyatro sevgisinin kazandırılması ve gelecek nesillere tiyatro sanatını aşılamak istedik." Dedi



'Oyunun Teması Sevgi, Barış ve Kardeşlik'



Oyunda insanlar yarım gün çalışmaktadır ve geriye kalan zamanlarında müzik, dans, resim, tiyatro ve sporla uğraşmaktadırlar. Doğayı ve ağaçları koruyan bu ülkenin ağaçlarına, kötülükler efendisi Çamur Efendi göz dikmiştir. ve karabulutlar ülkenin üstüne çökmüştür. Ağaçları korumak ve karabulutların kalkmasını sağlamak için tek çare iyilik, doğruluk, çalışkanlık, bilgi ve sevgi kapılarını bulup geçmektir. İşte maceramız beş çocuk kahramanımız Mavi, Şeker, Can, Toprak ve Kanat'ın kapıları bulup açmak için yola çıkmasıyla başlar. - AĞRI