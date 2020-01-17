Ağrı'da "Yarıyıl Tatili Öğrenci Takvimi" hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Yarıyıl Tatili Öğrenci Takvimi' hazırlandı - Son Dakika

Ağrı'da "Yarıyıl Tatili Öğrenci Takvimi" hazırlandı

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Tatili Öğrenci Takvimi" hazırlandı.

Ağrı'da

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Tatili Öğrenci Takvimi" hazırlandı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle öğrencilere yönelik 15 günlük "Yarıyıl Tatili Öğrenci Takvimi" hazırlandı. Takvimde, "günün oyunu, günün iyiliği, günün kahramanı, günün ilginç bilgisi, tarihte bugün, günün filmi, kaç sayfa okudum ve bugün ne çalıştım?" gibi konulara yer verildi. Takvim öğretmenler tarafından öğrencilere karnesi ile birlikte dağıtılacak. Takvim mesajında velilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Sayın Veli; 'Tatil' denince, 'hiçbir şey yapmadan oturmak' anlaşılmamalıdır. Tatilin değeri, kişi her zamanki rutininden farklı bir şeyler yaptığı veya yeni şeylerle uğraşıp beynini dinlendirdiği zaman anlaşılır. Öğrencilerimizin de tatilin tamamını bomboş oturarak, uyuyarak, televizyon veya bilgisayar başında geçirmelerini tavsiye etmiyoruz. Bu bağlamda; çocuklarımızın yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için hazırladığımız takvimde önerilen ve ailecek oynayabileceğiniz oyunlarla onlarla olan iletişiminizi kuvvetlendirmeyi; çeşitli başlıklar altında sunulan bilgilerle genel kültürlerini geliştirmeyi hedefledik. Çocuklarınızla birlikte yarı yıl tatili boyunca kaliteli ve keyifli vakit geçirmenizi temenni ederiz. Unutmayın; Çocukları iyi birer insan yapmanın en iyi yolu onları mutlu etmektir"dedi. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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