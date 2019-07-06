Son Dakika Haberleri: Ağrı'da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

28 dakika önce

Ağrı'da ehliyetsiz sürücünün dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basıp otomobili ile bir evin bahçesine düşmesi ile meydana gelen kazanın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı'da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Ağrı'da ehliyetsiz sürücünün dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basıp otomobili ile bir evin bahçesine düşmesi ile meydana gelen kazanın görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor.

Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı devlet Hastanesine kaldırılmıştı. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi! HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 12:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]