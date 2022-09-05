Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı

05.09.2022 13:15

AĞRI'da yaşayan beşiz kız kardeşler, öğrencilere yönelik yüz yüze uyum eğitimleri kapsamında 1'inci sınıfa başladı.

AĞRI'da yaşayan beşiz kız kardeşler, öğrencilere yönelik yüz yüze uyum eğitimleri kapsamında 1'inci sınıfa başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı, ülke genelinde okula uyum eğitimleriyle başladı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının uyum töreni Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda da gerçekleştirildi. Törende en büyük ilgiyi Fırat Mahallesi'nde oturan 6 çocuklu Hatice- Fatih Yılmaz çiftinin 6 yaşındaki beşiz kızları gördü. Anne babaları ve ablaları Ecrin (9) ile okula gelen Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ve Hiranur'a İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek çeşitli hediyeler vererek, heyecanlarına ortak oldu.

Beşizlerin öğretmeni olmanın heyecanını yaşadığını belirten Emine Onat Berk, "Beşizlerin öğretmeni olduğum için ayrıca bir heyecanlıyım ve mutluyum. Bir o kadar da şaşkınım. İnşallah güzel bir yıl geçiririz" dedi. Baba Fatih Yılmaz ise kızlarının çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bugün kızlarımızın okuldaki ilk günleri. Onlarla birlikte çok heyecanlıyız. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah başarılı olurlar. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Çok sevinçliyiz. Sabah 06.00'da kalktık. Hepsini okula zor hazırladık. Bu zor olacak ama gururluyuz ve mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz" diye konuştu. Okulda ilk günün heyecanını yaşayan beşizler ise çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. BEŞİZLER BİZİ DE MUTLU ETTİMilli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, aynı anda aynı sınıfta eğitim ve öğretime başlayan beşizlerin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün beşiz öğrencilerimiz burada aynı sınıfta okula başlıyorlar. Biz de bugün onları okullarında ve sınıflarında ziyaret etmek için geldik. Milli Eğitim Bakanlığımızın Çerçeve Uyum Programı var. Bu program kapsamında bu hafta tüm Türkiye'de olduğu gibi Ağrı'da da öğrencilerimiz eğitim ve öğrenim görecekler. Bu programda öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik rehberlik çalışması, okul iç ve dış mekanlarının tanıtılması ve etkinliklerin yapılması gibi aktiviteler yapılacak. Ağrı'da bugün 25 bine yakın öğrencimiz 1'inci sınıf ve ana sınıfları ile buluşmuş oldular. Ben bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları açık olsun inşallah. Bugün tabi beşiz öğrencilerimiz de okullarına başladılar. Bizlere renk kattılar. Biz de onları yerlerinde ziyaret ettik. Ailelerimiz çok mutlu ve huzurlu. Öğrencilerimiz yine aynı şekilde huzurlu ve mutlu. Aynı şekilde huzurlu ve mutluyuz. Ailelerimize rehberlik çalışmaları yapılıyor. Beşizlerimiz için de bu çalışmalarımız olacak. İlave bir çalışma yapılması gerekiyorsa da bunları da yapacağız."


YORUMLAR
500
Güney Kore 2044'te Dünyanın En Yaşlı Ülkesi Olacak Güney Kore 2044'te Dünyanın En Yaşlı Ülkesi Olacak Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Fatih Yılmaz, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement