Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen "bal gibi iş" yapıyor - Son Dakika

Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen "bal gibi iş" yapıyor

17.03.2021 09:17

Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen "bal gibi iş" yapıyor Ağrı'da yaşayan girişimci kadın, öğretmenlikten emekli olduktan sonra arıcılığa adadığı hayatını, ürettiği ballarla şifa dağıtarak geçiriyor.

Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen "bal gibi iş" yapıyor

AĞRI - Ağrı'da yaşayan girişimci kadın, öğretmenlikten emekli olduktan sonra arıcılığa adadığı hayatını, ürettiği ballarla şifa dağıtarak geçiriyor.

Ağrı'da yaşayan 68 yaşındaki emekli öğretmen Suzan Sürmeli, 26 yıllık öğretmenlik hayatı da dahil olmak üzere eşiyle birlikte başladığı arıcılık mesleğini, emekli olduktan sonra da devam ettiriyor. Ürettiği ballarla şifa dağıtan Suzan Sürmeli, farklı şehirlerde yaşayan müşterileri için her ay yaklaşık 600 paket bal hazırlayarak kargoyla gönderiyor.

"Bütün yatırımı insana yaptım"

Arıcılık yaparak kazandığı en büyük sermayesinin insanlar olduğunu söyleyen Suzan Sürmeli, bütün kadınların iş hayatına bir şekilde atılmaları gerektiğini söyleyerek, " 45 yıllık geçmişi olan bir iş. Hayatımın bütün evrelerini çalışarak geçirdim. Ben emekli bir öğretmenim, 26 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Tabi bu süreçte günlerimi, okul çıkışlarında buraya gelerek geçirdim. Çok büyük sermayeler kazandım. Bu sermayelerim ise insanlar oldu. Gelir olarak demiyorum. Bütün yatırımı insana yaptım. Çok güzel bir iş. Bütün kadınların mutlaka bir yerden tutmaları lazım, bir şeyler yapmaları lazım. Eşim babasıyla beraber uzun yıllar bu sektörde hizmet etti. Emeğini, sevgisini, güzelliğini her şeyini katta bu işe. Taşlıçay'da çiftliklerimiz var. Kendi yerlerimiz. Çok uzun yıllardır da çiftliğimiz orada devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

"Herkes bu dükkana sevgiyle giriyor"

Gülen yüzü sayesinde sayısız müşteriye ulaşan Suzan Sürmeli, yıllar önce başladığı bu işte bir kadın olarak kendisini dükkanda gören vatandaşların eskiden geri dönerken şu an o olmadığı zaman içeriye bile girmediklerini belirterek, "Şu dükkandan içeriye giren herkes bir sevgiyle giriyor. Sevgiyle ürettiğimiz bütün ürünleri, güvenerek alıyor. 45 yıl önce bu dükkanda oturuşumu hatırladığım zaman bir kadın olarak beni gördüklerinde, burada bir kadın var deyip giderlerdi. Şimdi de kapıyı açıyorlar eğer beni görmezlerse içeriye girmiyorlar. Çok fazla müşteri sayımız var. 45 yıl boyunca Ağrı'ya gelen herkes mutlaka uğramıştır bize. Buradan aldıkları ürünleri götürdükleri zaman eşine, akrabasına, dostuna tavsiye ediyorlar. Onların da mutlaka bana geri dönüşü oldu, bu sayımız bu yüzden bu kadar fazla. Ayda yaklaşık olarak 600 kargo gönderiyorum." şeklinde konuştu.

Arının ürettiği bal kadar kendisinin de birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirten emekli öğretmen Suzan Sürmeli, kadının önemine kraliçe arıyla verdiği örnekle vurgu yaparak "Ben yılda sayısız defa bacaklarıma ve kollarıma arı sokturuyorum. Romatizma ağrıları için mutlaka dizlerinize, kollarınıza, boyun bölgesine ilkbaharda arı sokturun. Çok kıymetli bir zehiri var. Zaten arının zehrini söktüğü zaman hemen ölmesindeki sebep, başka birini daha zehirlemesin diyedir. İnsan vücudunun aldığı o mikrobu kovana götürmesin, kendi vücudunda kalmasın diye hemen kendisini öldürüyor. Arı 45 gün yaşar. 46. gün bulamazsınız. Ama kraliçe arı 5 yıl yaşar. Düşünebiliyor musunuz, bir kraliçe ne kadar çok etkili. Bir kraliçenin, bir annenin ne kadar etkili olduğunu anlatmak istiyorum." dedi.

Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor
Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen bal gibi iş yapıyor

Emekli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da yaşayan emekli öğretmen 'bal gibi iş' yapıyor - Son Dakika


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