Ağrı'da Yavuz Selim Ortaokulunda konferans salonu açılışı - Son Dakika

Okulda düzenlenen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ,iş insani Kerim Temel, okul idarecileri, ASKF yönetim kurulu üyeleri ve öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Yeni konferans salonunda katılımcılarının konuşmasının ardından okulun öğrenci korosu ve öğretmenlerin müzik ziyafeti izleyenlerden büyük beğeni topladı. Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, verdikleri desteklerden ve okula kazandırdıkları konferans salonu için ASKF Başkanı Kösedağ ve iş insani Temel'e teşekkür ederek plaket taktim etti. İnsani Temel'den ihtiyacı olan bir okulda konferans salonun yapılması sözünü alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra 8. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.