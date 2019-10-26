Son Dakika Haberleri: Ağrı'da yeni doğan yoğun bakım ünitesi açıldı
Son Dakika Güncel Ağrı'da yeni doğan yoğun bakım ünitesi açıldı

Ağrı'da yeni doğan yoğun bakım ünitesi açıldı

45 dakika önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinde kurulumu tamamlanan yeni doğan yoğun bakım ünitesinde hasta kabulüne başlandığını bildirdi.

Ağrı'da yeni doğan yoğun bakım ünitesi açıldı, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinde kurulumu tamamlanan yeni doğan yoğun bakım ünitesinde hasta kabulüne başlandığını bildirdi.

Ekrem Çelebi, yaptığı açıklamada, kentte anjiyo ünitesi ile 3. basamak kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinin kurulmasıyla önemli bir sağlık hizmetinin daha tamamlandığını söyledi.

Hastane bünyesinde 3. basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesinin kurulumunun tamamlandığını ve hasta kabulüne başladığını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"İlimize bir sağlık hizmetini daha kazandırmış bulunuyoruz. Yerinde sağlık hizmeti için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yeni doğan yoğun bakım ünitemiz ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Anjiyo ünitemizde, ikinci anjiyo da gerçekleşti. Anjiografi işlemlerine başarılı bir şekilde devam eden hekimlerimize ve sağlık personellerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Coşkun Daharlı da sağlık alanında Ağrı'da başarılı gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, "Ağrı'ya yapılan bu büyük hizmette en büyük emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Ağrı Valisi Süleyman Elban'a, Milletvekili Ekrem Çelebi'ye Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ufuk Kurnaz'a şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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