Ağrı'da yeni kurulan kütüphaneler "kitap kurdu" sayısını çoğaltıyor - Son Dakika
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Ağrı'da yeni kurulan kütüphaneler "kitap kurdu" sayısını çoğaltıyor

01.04.2022 15:16
Ağrı'da yeni kurulan kütüphaneler "kitap kurdu" sayısını çoğaltıyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte yeni kurulan ya da kitap sayısı artırılan kütüphaneler sayesinde öğrenci başına düşen kitap sayısının ikiye katlandığını ve kitap okuyanlarının sayısının çoğaldığını bildirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte yeni kurulan ya da kitap sayısı artırılan kütüphaneler sayesinde öğrenci başına düşen kitap sayısının ikiye katlandığını ve kitap okuyanlarının sayısının çoğaldığını bildirdi.

Hasan Kökrek, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde kentte 554 kütüphanenin yapıldığını söyledi.

İl genelindeki kütüphanelerde kitap sayısını da artırdıklarını belirten Kökrek, şöyle konuştu:

"Daha önce kütüphanelerde öğrenci başına ortalama 4 kitap düşerken Milli Eğitim Bakanlığımız, Valiliğimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle öğrenci başına düşen kitap sayısı 8'e yükseldi. Eğitim öğretim sezonunun birinci döneminde il genelindeki okullarımızda 1 milyon 250 bin kitap okunmuştur. Kitapların okunmasıyla ilgili yaptığımız yarışmalar var, en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Kütüphanelerin yapılması sonrası öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve bunu sürdürme noktasında çok ciddi ivme kattık. 'Kitap kurtları' sayısının her geçen gün artması bizi mutlu etmektedir."

Öğrencilerden Nisanur Kılıçaslan da kütüphanelerde her çeşit kitabı bulduklarını ifade ederek, "Her kitap farklı bir yaşam demektir. Ekim ayından mart ayına kadar 72 kitap okudum. Bu kitapların sayfa sayısı yaklaşık 38 bin civarındaydı. Kitaplar hem kelime haznemi geliştirdi ve hem de hayata daha farklı bakabilmemi sağladı. Bundan sonraki hedefim daha çok kitap okumak." dedi.

Öğrencilerden Eray Işık da il genelinde kitap okumada birinciliğinin olduğunu anlatarak ayda ortalama 4 bin sayfa kitap okuyabildiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da yeni kurulan kütüphaneler 'kitap kurdu' sayısını çoğaltıyor - Son Dakika


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