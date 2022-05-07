Ağrı'da yeniden canlanan doğa mest ediyor - Son Dakika
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Ağrı'da yeniden canlanan doğa mest ediyor

07.05.2022 12:44

Ağrı'da yeniden canlanan doğa mest ediyorAĞRI Ağrı'da baharın gelmesiyle canlanan doğa görenleri büyülüyor.

Ağrı'da yeniden canlanan doğa mest ediyor

AĞRI Ağrı'da baharın gelmesiyle canlanan doğa görenleri büyülüyor.

Ağrı'da uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle yeniden canlanan doğa, manzarasıyla hayran bırakıyor. Yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan çiçekler doğaya eşsiz bir güzellik katarken, yeşil yapraklarla bezenmiş ağaçlar ise seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor.

Doğanın yeniden canlandığını söyleyen Vatandaşlardan Orhan Doğan, "4 ay süren kışın ardından köye gelelim dedik. Yol kenarında kardelenleri gördük. Doğa yeniden canlanmış. Bizlerde biraz fotoğraf çekildik." dedi.

Ağrı'da yeniden canlanan doğa mest ediyor
Ağrı'da yeniden canlanan doğa mest ediyor
Ağrı'da yeniden canlanan doğa mest ediyor
Ağrı'da yeniden canlanan doğa mest ediyor

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Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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