Üye Girişi
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

10.02.2022 16:30

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Vali Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve beraberindekilerle hastanede aşının yapıldığı kliniği inceledi.

Aşı hakkında sağlık çalışanlarından bilgi alan Varol, aşı olan vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana hastaneyi ve sağlık ekiplerini sık sık ziyaret ettiklerini söyledi.

Türk bilim insanlarının büyük emek verdiği TURKOVAC aşısının kentte uygulanmaya başlanmasından mutlu olduklarını dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Artık ilimizde de TURKOVAC aşısı uygulanıyor ve bu vesileyle bunu büyük sevinçle vatandaşlarımıza duyurmuş olalım. TURKOVAC aşımıza ilgi fazla ve hatta aşı konusunda bugüne kadar tereddüdü olan bir grup vatandaşımızın yerli aşıyı beklediğini biliyoruz. Onların da bu süreçte hızlı biçimde aşılarını tamamlamalarını düşünüyoruz. İlimizde Kovid'in genel durumu da Türkiye'nin genelindeki durum gibidir. Omicron varyantından sonra vaka sayılarında hızlı yükseliş yaşadık ancak şimdi daha stabil hale geldik. Önümüzdeki dönemlerde de düşüş bekliyoruz. Yerli aşımızın da artık ilimizde uygulanmaya başlanmasıyla vatandaşlarımızdan aşılarını bir an önce tamamlamalarını, kafalarında en ufak bir tereddüt kalmamasını ve süreci tamamen geride bırakmayı umuyor ve bekliyoruz."

Rektör Prof. Dr. Karabulut ise aşı üretmenin kolay bir iş olmadığını anlatarak, TURKOVAC'ın, Türk bilim insanlarının ellerine imkan verildiğinde neleri başarabileceklerinin önemli göstergesi olduğunu dile getirdi.

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

YORUMLAR
500

Araştırma, TURKOVAC, Ağrı, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:43 Cinsel istismar iddiasında bulunulan belletmen için iddianame hazırlandı! Mağdur çocuğun ifadeleri dehşete düşürdü
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:50:18. #1.13#
SON DAKİKA: TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement