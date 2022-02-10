TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Vali Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve beraberindekilerle hastanede aşının yapıldığı kliniği inceledi.

Aşı hakkında sağlık çalışanlarından bilgi alan Varol, aşı olan vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana hastaneyi ve sağlık ekiplerini sık sık ziyaret ettiklerini söyledi.

Türk bilim insanlarının büyük emek verdiği TURKOVAC aşısının kentte uygulanmaya başlanmasından mutlu olduklarını dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Artık ilimizde de TURKOVAC aşısı uygulanıyor ve bu vesileyle bunu büyük sevinçle vatandaşlarımıza duyurmuş olalım. TURKOVAC aşımıza ilgi fazla ve hatta aşı konusunda bugüne kadar tereddüdü olan bir grup vatandaşımızın yerli aşıyı beklediğini biliyoruz. Onların da bu süreçte hızlı biçimde aşılarını tamamlamalarını düşünüyoruz. İlimizde Kovid'in genel durumu da Türkiye'nin genelindeki durum gibidir. Omicron varyantından sonra vaka sayılarında hızlı yükseliş yaşadık ancak şimdi daha stabil hale geldik. Önümüzdeki dönemlerde de düşüş bekliyoruz. Yerli aşımızın da artık ilimizde uygulanmaya başlanmasıyla vatandaşlarımızdan aşılarını bir an önce tamamlamalarını, kafalarında en ufak bir tereddüt kalmamasını ve süreci tamamen geride bırakmayı umuyor ve bekliyoruz."

Rektör Prof. Dr. Karabulut ise aşı üretmenin kolay bir iş olmadığını anlatarak, TURKOVAC'ın, Türk bilim insanlarının ellerine imkan verildiğinde neleri başarabileceklerinin önemli göstergesi olduğunu dile getirdi.