Ağrı'da yetim ve öksüz çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu - Son Dakika

Ağrı Kızılay Kadın Kolları ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları tarafından yetim ve öksüz çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Hamur yolu üzerindeki Selahaddin-i Eyyubi Parkı'nda yapılan etkinlikte, Kızılay ve İHH tarafından hediye edilen uçurtmalarını alan çocuklar, saatlerce gökyüzünde uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.

Ağrı Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, Kızılay ve İHH'nın yardım yaptığı yetim ve öksüz çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğin amacına ulaşmasından mutlu olduklarını aktardı.

Piknik alanındaki ailelerin de gelip kendilerine katıldığını belirten Tatlı, "70'e yakın çocuğumuz burada uçurtmalarını alıp gökyüzüyle buluşturdu. Renk cümbüşünün yaşandığı alanda çocukların gözlerindeki mutluluk bizim için her şeye değer" dedi.

Çocukların hafta sonu tatilini ev yerine, yeşil alanda temiz havada geçirmelerini sağladıklarını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Bugün hava çok güzel ve çocuklarla güzel bir etkinlik yapıyoruz. Hepsi çok mutlu, aileler de keyifli vakit geçiriyor. Piknik alanında piknik yapan aileler de etkinliğe katıldılar. Çocukların evde olmayıp güzel bir vakit geçirmeleri, tablet ve telefonlardan uzaklaşmaları için İHH ve Kızılay Kadın Kolları ekiplerimiz güzel bir faaliyet gerçekleştirdiler. Ben şenliğimize katılan çocuklara ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Yetim ve öksüz çocuklarımızın aileleriyle katıldığı uçurtma şenliği beklediğimizden de güzel geçti."

Etkinliğin ardından alanda bulunan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.