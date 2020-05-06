Ağrı'da yıldırım isabet eden 16 yaşındaki çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağrı'da yıldırım isabet eden 16 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dağda hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Vefa Karataş, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dağda hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Vefa Karataş, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Kızkapan köyünün Kartevin Dağı mevkisinde hayvan otlatan Vefa Karataş, iftar saatinde eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ve köylüler, sağanak altında Kartevin Dağı'nda Karataş'ı aradı. Bölgede yapılan çalışmada jandarma ekipleri Vefa Karataş'ın cansız bedeni ile telef olan bir ineği yan yana buldu. Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Karataş, köy mezarlığında defnedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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