Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Yıldız Kız-Erkek Futbol İl Birinciliği

Ağrı'da Yıldız Kız-Erkek Futbol İl Birinciliği

1 saat önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "2018-2019 yılı Okul Sporları Futbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.

Ağrı'da Yıldız Kız-Erkek Futbol İl Birinciliği, System.String[]
Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "2018-2019 yılı Okul Sporları Futbol Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.

İ.M.K.B. Gazi Ortaokulu halı sahasında düzenlenen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak tarafından takdim edildi. Demir, müsabakalara katılan sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve hakemleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:23 Kaynak: İHA

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