Ağrı'da yılın ilk bebeklerinin annelerine "sevgi bohçası" hediye edildi - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol'un eşi Funda Varol, Türk Kızılay gönüllüleriyle yeni yılın ilk bebeklerinin annelerine "sevgi bohçası" hediye etti.

Funda Varol, Kızılay Ağrı Kadın İl Başkanı Neslihan Taşdemir ve beraberindeki gönüllülerle, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Yeni yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret eden Varol, annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yeni yıllarını kutladı.

Varol, daha sonra annelere Kızılay tarafından sürdürülen "sevgi bohçası" hediye etti.

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