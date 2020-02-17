Ağrı'da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Ağrı'da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Ağrı'da, yoğun kar yağışı yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı'da yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

Ağrı'da, yoğun kar yağışı yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Doğubayazıt ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi karla kaplandı.

Vatandaşlar iş yeri ve evlerinin önünde biriken karı temizledi.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçe merkezi ile 7 kilometrelik tarihi İshak Paşa Sarayı yolunda, sürücüler kardan dolayı ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışı, Ağrı'yı çevre illere ve İran'a bağlayan kara yolunda da etkili oldu.

Ağrı'dan İran, Van ve Iğdır yönüne giden yolları kullanan sürücüler, ilçeden geçişlerinde zor anlar yaşadı.

İran üzerinden Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye giriş yapan ağır tonajlı birçok aracın sürücüsü, bir süre ilçe merkezi ile çevre yolundaki dinlenme tesislerinde bekledi.

Kara yolları, belediye ve İl Özel idaresi ekiplerinin kar temizleme ve küreme çalışmaları devam ediyor.

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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