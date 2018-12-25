Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Yoğun Sis

Ağrı'da Yoğun Sis

18 dakika önce

Ağrı'da dün gece etkili olan sis nedeniyle 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Ağrı'da Yoğun Sis, System.String[]
Ağrı'da dün gece etkili olan sis nedeniyle 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Ağrı'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yerini sise bıraktı. Yüzüncü Yıl Mahallesi başta olmak üzere kentin büyük bir bölümünde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte şehir merkezi ve çevre yolundaki sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Termometrelerin eksi 7 derece ölçüldüğü kentte bazı cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle yayalar da yürümekte güçlük çekti. Gece boyunca etkili olan sis sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Sisten olumsuz yönde etkilendiklerini söyleyen Nejdet Kılıç, havanın soğuk olduğunu ve sis nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirti. Kılıç, "Göz gözü görmüyor. 4-5 metreden sonrasını göremiyorsunuz. Önümüzü göremiyoruz" dedi.

İhsan Adıgüzel adlı vatandaş ise, sisin kentte yaşamı olumsuz etkilediğine değinerek araçların trafikte ilerlemekte zorlandığını ifade etti. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:02 Kaynak: İHA

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