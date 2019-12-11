Ağrı'da yoğun sis - Son Dakika
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Ağrı'da yoğun sis

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik akışı aksadı.

Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Ağrı- İran kara yolunun Doğubayazıt ilçesi kesiminde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sisle beraber soğuk havanın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan birçok tır şoförü, ilçedeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi.


Trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.


Vatandaşlardan Ömer Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben sürekli akşamları çalışıyorum. İşten çıktıktan sonra bir anda her tarafı sisin kapladığını gördüm. Görüş mesafesi de bir hayli düşük. Ayrıca üzerimde de koyu renk kıyafet var. Trafikte ilerleyen sürücüler beni görmez diye yavaş ve dikkatli yürümeye çalışıyorum" diye konuştu.

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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