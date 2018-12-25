Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Yoğun Sis Etkili Dolu

Ağrı'da Yoğun Sis Etkili Dolu

4 dakika önce

Ağrı'da yoğun sis etkili dolu Görüş mesafesinin düşmesi sürücelere zor anlar yaşattıAĞRI - Ağrı'da dün gece etkili olan sis nedeniyle 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Ağrı'da Yoğun Sis Etkili Dolu, System.String[]
Ağrı'da yoğun sis etkili dolu
Görüş mesafesinin düşmesi sürücelere zor anlar yaşattı

AĞRI - Ağrı'da dün gece etkili olan sis nedeniyle 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Ağrı'da dün sabah saatlerinde başlayan kar gece yerini sise bıraktı. Yüzüncü Yıl Mahallesi başta olmak üzere kentin büyük bir bölümünde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte şehir merkezi ve çevre yolundaki sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Termometrelerin eksi 7 derece olarak ölçüldüğü kentte bazı cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle yayalarda yürümekte güçlük çekti. Gece boyunca etkili olan sis sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra etkisini yitirdi.
Sisten olumsuz yönde etkilendiklerini söyleyen Nejdet Kılıç, havanın soğuk olduğunu ve sis nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirti. Kılıç, "Göz gözü görmüyor.4-5 metreden sonrasını göremiyorsunuz. Önümüzü göremiyoruz" dedi.
İhsan Adıgüzel adlı vatandaş ise, sisin kente yaşamı olumsuz etkilediğine değinerek araçların trafikte ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:13 Kaynak: İHA

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