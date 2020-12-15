Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı - Son Dakika

Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı

15.12.2020 10:02

Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı Ağrı kent merkezinde oluşan yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı

AĞRI - Ağrı kent merkezinde oluşan yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

Ağrı'da sabah saatlerinde oluşmaya başlayan sis kısa sürede yoğunlaşarak kenti etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Ağrı- İran ve Ağrı- Erzurum karayolunda ulaşım ise güçlükle sağlandı. Etkisini göstermeye devam eden sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyrederken vatandaşlar da ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk çekti.

Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı
Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı

Erzurum, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun sis Ağrı'yı etkisi altına aldı - Son Dakika


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