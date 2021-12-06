Ağrı'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Ağrı'da yoğun sis etkili oldu

AĞRI Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Soğuk havanın iyice etkisini hissettirmeye başladığı Ağrı'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti. Kentte etkili olan sisle birlikte ortaya güzel manzaralar da çıktı.