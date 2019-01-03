Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Kadar Düştü

Ağrı'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Kadar Düştü

1 saat önce

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştüAĞRI - Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da termometreler eksi 12 dereceyi gördü, yoğun sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

AĞRI - Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da termometreler eksi 12 dereceyi gördü, yoğun sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Soğuk havaların etkisi altına giren Ağrı'da gece saatlerinden bu yana sis etkili oluyor. Görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren sis, trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor. Termometrelerin gece en düşük eksi 12 derece olarak ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda gizli buzlanma meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerini açmak için yola koyulan esnaf ve vatandaşlarda soğuk hava ve sisten olumsuz etkilendi. Ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Önder Vançin adlı vatandaş, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Kar, Ağrı, Güncel
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