Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu

45 dakika önce

Ağrı'da etkili olan yoğun sis, Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Ağrı-İran kara yolu ile Van ve Iğdır'a geçiş noktalarında ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ağrı'da etkili olan yoğun sis, Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Ağrı- İran kara yolu ile Van ve Iğdır'a geçiş noktalarında ulaşımda aksamalara yol açtı.

Doğubayazıt ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Ağrı-İran kara yolunun Doğubayazıt kesiminde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı'dan Van ve Iğdır yönüne giden sürücüler de yoğun sis nedeniyle ilçeden geçişlerinde zorluk yaşadı.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan birçok tır şoförü ise ilçedeki dinlenme tesislerinde mola verip sisin etkisini kaybetmesini bekledi.

Trafik ekipleri sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Ağrı'da yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Iğdır, İran, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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