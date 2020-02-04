Ağrı'da yola çığ düştü (2) - Son Dakika
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Ağrı'da yola çığ düştü (2)

6 saat önce

İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜYoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola ikinci kez çığ düşmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da yola çığ düştü (2), System.String[]

İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola ikinci kez çığ düşmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri karayolunu temizlemek için çalışma başlatırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu karın temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


Tutak, Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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