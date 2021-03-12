Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ağrı'da devrilen bir yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YK 9676 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ağrı- İran kara yolu Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esenköy köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, 18 kişi bulunan otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkartılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular, Taşlıçay Belediyesine ait araçlarla ilçe merkezine götürüldü.

Şiddetli tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, aralarında otobüs ve kamyonetlerin de olduğu bazı araçların da yol kenarına devrilerek hasar gördüğü belirtildi.

Kara yolu, kazalar ve bölgedeki şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.