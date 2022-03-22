Yolu kardan kapanan köydeki hasta çocuk greyderle ambulansa ulaştırıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı yolu kardan kapalı bulunan Sarıbıyık köyünde rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk, greyderle ambulansa ulaştırıldı.

Kentte yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan ve yüksek noktalarda tipiye dönüşen yoğun kar, kırsalda alaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçeye 56 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıbıyık köyünde rahatsızlanan 6 yaşındaki Enise Karakaya'yı yolun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda ilerleyemeyen sağlık ekipleri, hasta çocuğun bulunduğu köye 12 kilometre uzaklıktaki Güllüce köyünde beklemek zorunda kaldı.

Yoğun tipiye rağmen köye ulaşan karla mücadele ekipleri, greydere aldıkları çocuk ile ailesini, ambulansa ulaştırdı.

Enise Karakaya, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.