Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

6 saat önce

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu, System.String[]

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde yaşayan tansiyon hastası Çilli Kılıç (64) evinde aniden rahatsızlandı. Kılıç'ın ailesi ve köylüler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri ise söz konusu köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresinden yardım istedi.


Bölgeye iş makineleriyle gelen ekipler, 5 saatlik çalışmanın ardından Kılıç'ın yaşadığı Sarıbıyık köyüne ulaştı.


Ambulansla iş makinelerini takip ederek köye giren sağlık ekipleri, Kılıç'ı evinden alarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürdü.

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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