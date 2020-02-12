Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Sağlık ekipleri ise söz konusu köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Ağrı 'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

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