Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

06.09.2022 12:24
Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

H.K'nin kullandığı 04 AAL 904 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolu Halis Ünsal Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit Yardımcı'ya çarptı.

Olayda yaralanan Yardımcı, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yardımcı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücü H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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