Ağrı'da yurda kaçak yollarla sokulan ilaçlar ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak yollarla yurda getirilen 122 bin 100 adet ilaç ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 3 aylık çalışma sonucu, yeşil reçeteye tabi olan ve yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulan bazı ilaçların batı illerine gönderilerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Ekipler, bu çerçevede şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak Doğubayazıt ilçesindeki Otogar Kavşağı'nda durdurdu.

Aracın bagajı ile arka koltuğundaki kolilerde yapılan aramada poşetlere konulan ve bazıları yeşil reçeteyle satılan tabletlerdeki 122 bin 100 adet ilaç ele geçirildi.

Olaya ilişkin araçtaki M.S. ile N.Ç. gözaltına alındı.

Doğubayazıt Adalet Sarayı'na sevk edilen iki zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.