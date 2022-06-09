Ağrı'da yurda kaçak yollarla sokulan ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da yurda kaçak yollarla sokulan ilaçlar ele geçirildi

09.06.2022 16:52
Ağrı'da yurda kaçak yollarla sokulan ilaçlar ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak yollarla yurda getirilen 122 bin 100 adet ilaç ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak yollarla yurda getirilen 122 bin 100 adet ilaç ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 3 aylık çalışma sonucu, yeşil reçeteye tabi olan ve yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulan bazı ilaçların batı illerine gönderilerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Ekipler, bu çerçevede şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak Doğubayazıt ilçesindeki Otogar Kavşağı'nda durdurdu.

Aracın bagajı ile arka koltuğundaki kolilerde yapılan aramada poşetlere konulan ve bazıları yeşil reçeteyle satılan tabletlerdeki 122 bin 100 adet ilaç ele geçirildi.

Olaya ilişkin araçtaki M.S. ile N.Ç. gözaltına alındı.

Doğubayazıt Adalet Sarayı'na sevk edilen iki zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Hisarcık, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da yurda kaçak yollarla sokulan ilaçlar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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