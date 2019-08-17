Son Dakika Haberleri: Ağrı'da yürek burkan kaza
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Ağrı'da yürek burkan kaza

47 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesi'ne bağlı Dağalan köyünden Patnos merkeze damatlık olmak için gelen abi ve kardeş geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Ağrı'da yürek burkan kaza, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesi'ne bağlı Dağalan köyünden Patnos merkeze damatlık olmak için gelen abi ve kardeş geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Patnos Dağalan köyüne düğünü olacak Bayram Tekdemir'e damatlık almak için Patnos merkeze gitmek isteyen aile Kürekli köyü rampasında karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası otomobillerden biri hurdaya dönerken, bugün düğünü olması beklenen Bayram Tekdemir ve abisi Kasım Tekdemir hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Ölen abi ve kardeşin güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. - AĞRI
Patnos, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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