Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş - Son Dakika
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Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş

17.04.2022 18:12

Artvin'in Hopa ilçesinde 1 yıl inşaatlarda çalışan Bahattin Özkaya, memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Dikbüyük köyüne dönmeye karar verdi. Özkaya, dün kiraladığı kamyona eşyasını yükledikten sonra eşi ve çocukları ile binerek yola çıktı. Sürücünün kontrolünü yitirmesiyle kamyon şarampole yuvarlanırken 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen kadının ise 8 aylık hamile olduğu belirlendi.

Mustafa Uluçay (46), idaresindeki 25 ABJ 186 plakalı kamyon dün gece 03.00 sıralarında Erzurum- Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

KADININ 8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada, Bahattin Özkaya 8 aylık hamile olan eşi Leyla (25) ve çocukları Baran (7) ile Menessa (4) yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Mustafa Uluçay da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Acı haber üzerine Özkaya ailesinin yakınları cenazelerin bulunduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne gitti. Ölen yakınlarının ardından ağıtlar yakan akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Eleşkirt Devlet Hastanesi morgunda cenazeleri yıkanan Özkaya ailesi defnedilmek üzere Dikbüyük köyüne götürüldü. Aile buruda kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana açılan 4 mezara defnedildi.

"HABERLERİ GELİNCE YIKILDIK"

Kazada yaşamını yitiren Bahattin Özkaya'nın amcasının oğlu olan Vedat Özkaya, büyük bir acı içerisinde olduklarını söyledi. Bahattin'in ailesini geçindirmek için yıllardır gurbette çalıştığını ve artık baba ocağına dönmeye karar verdiğini belirten Vedat Özkaya, "Ailesini köyde bırakıp kendisi gurbete gidiyordu. Son bir yıldır ailesi ile Hopa'da yaşıyordu. Ancak ekonomik sebeplerden dolayı köye dönmeye karar verdi. Dün gelirken sabaha karşı kaza yapmışlar. Hepsinin öldü haberi geldiğinde yıkıldık" diye konuştu.

Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş
Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş
Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş
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Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eleşkirt, Kaza, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş - Son Dakika
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