Son Dakika Haberleri: Ağrı'da yürekleri ısıtan görüntüler...Albay öğrencilere sarılıp şarkı söyledi
Son Dakika Genel Ağrı'da yürekleri ısıtan görüntüler...Albay öğrencilere sarılıp şarkı söyledi

Ağrı'da yürekleri ısıtan görüntüler...Albay öğrencilere sarılıp şarkı söyledi

46 dakika önce

Ağrı'da yürekleri ısıtan görüntüler.

Ağrı'da yürekleri ısıtan görüntüler...Albay öğrencilere sarılıp şarkı söyledi

Şarkı söylemeyi bırakıp komutana sarıldılar

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Minik Kalpler Müzikle Buluşuyor" projesine katılan askerlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda komutanlar öğrencilere sarılıp türküler söylediler.

Proje kapsamında Diyadin ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Mollakara Köyü Ortaokulunda kurulan müzik sınıfının açılışında ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan müzik gurubu, öğrencilere konser verdi. Düzenlenen konsere, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan,Ağrı İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan köy öğrencileri ve öğretmenleri katıldılar. Müzik öğretmenlerinin söylediği türküler büyük beğeni toplarken, öğrenciler türküleri askeramcaları ile birlikte söylediler. Öğrencilerin sevgi gösterilerine duyarsız kalmayan İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Kaya, yere çömelip öğrencilerin arasında oturarak "Türkiyem" şarkısına eşlik etti. Öğrencilerin ellerini sımsıkı tutan komutan öğrencilerle sohbet ederek başlarını okşadı. Müzik sınıfının açılışının yapıldığı program sonunda öğrenciler okullarından ayrılan Albay Ahmet Kaya ve askerleri asker selamı verip "En büyük asker, bizim asker" sloganları atarak uğurladılar.

Ağrı'da yürekleri ısıtan görüntüler...Albay öğrencilere sarılıp şarkı söyledi

Ağrı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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