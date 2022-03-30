Ağrı'da zabıta ekiplerinden şeker ve yağ denetimi - Son Dakika

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Ağrı'da zabıta ekiplerinden şeker ve yağ denetimi

AĞRI - Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları doğrultusunda kent merkezinde başta şeker ve sıvı yağ olmak üzere denetim gerçekleştirdi.

Ağrı kent merkezinde faaliyet gösteren market ve zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimde, şeker ve sıvı yağ başta olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda il merkezi genelinde denetimlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla il merkezi genelindeki zincir marketleri denetleyen ekipler, market raflarında şeker kontrolünü sağladı. Yapılan denetimlerde market depolarını da inceleyen ekipler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.