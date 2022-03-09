Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
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Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı

09.03.2022 09:04

Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı Ağrı Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde fiyatı artan yağ etiketlerine yönelik zincir marketlerde denetim yaptı.

Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı

AĞRI - Ağrı Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde fiyatı artan yağ etiketlerine yönelik zincir marketlerde denetim yaptı.

Ağrı Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde saha sorumluluğunda bulunan marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine karşın marketlerde karşılaşılabilecek usulsüz fiyat artışlarının önüne geçmek için harekete geçti.

Zabıta ekipleri denetimde bulundukları marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Zabıta, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da zabıta ekipleri yağ ve fahiş fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
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