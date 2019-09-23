Son Dakika Haberleri: Ağrı'da zeka oyunları ve okuma salonu açıldı
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Ağrı'da zeka oyunları ve okuma salonu açıldı

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, hayırseverler tarafından Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunda oluşturulan zeka oyunları ve okuma salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı'da zeka oyunları ve okuma salonu açıldı, System.String[]

Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, hayırseverler tarafından okulda oluşturan zeka oyunları ve okuma salonunun açılış kurdelesini kesti. Zeka oyunları ve okuma salonunu gezen ve okul yöneticilerden bilgi alan Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Faruk Tekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:42 Kaynak: Bültenler
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