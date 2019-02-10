Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Zincirleme Kaza

Ağrı'da Zincirleme Kaza

1 saat önce

Ağrı'da yoğun sis ve buzlanma sebebiyle 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ağrı'da Zincirleme Kaza, System.String[]
Ağrı'da yoğun sis ve buzlanma sebebiyle 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Erzurum Caddesi E5 Karayolunda, yardım etmek için giden bir aracın da içinde bulunduğu 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Edinilen bilgilere göre, E5 Karayolunda seyir halinde olan araç, soğuk hava ve yoğun sisin etkisiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 55 AJN 40 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görüp yardıma gelen başka bir araç ise yine buzlanmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı. Toplamda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölü ve yaralı olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda trafik şube ekipleri geldi. Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden uzaklaştırıldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:07 Kaynak: İHA

Erzurum, Ağrı, 3. Sayfa
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