Ağrı'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Ağrı'da kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkez Erzurum Caddesi Millet Bahçesi kavşağında saat 14.30 sularında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada ölü ve yaralı olmazken, kazaya karışan 5 araçta da maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda trafik ekibi sevk edildi. - AĞRI
- Kaynak: İHA
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