Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralı - Son Dakika

Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralı

6 saat önce

Ağrı-Van karayolu 100. Yıl Mahallesi'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralı, System.String[]

Ağrı- Van karayolu 100. Yıl Mahallesi'nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Ağrı-Van karayolunda seyir halinde ilerlerken aniden durup geriye giden Y.A. yönetimindeki 25 KMR 08 plakalı otomobile, İ.Y yönetimindeki 04 DE 970 otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İ.Y yönetimindeki otomobil aynı şeritte ilerleyen başka bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik önlemi alarak, yolu tek taraflı ulaşıma kapatırken, yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada büyük hasar alan araçların çekicilerle kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı. - AĞRI

Ağrı, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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