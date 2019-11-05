Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi
Son Dakika Yerel Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

6 saat önce

Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydiIĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, beyaz gelinliğini giydi.

Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

IĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, beyaz gelinliğini giydi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı, Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak olarak görüldü. Ağrı Dağı kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek görenleri kendine hayran bıraktı.

Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı, yağan kar dolayısı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Her yıl bu manzarayı beklediklerini belirten Sebahattin Yum isimli vatandaş, "Ağrı Dağı zaten güzeldi. Karın yağmasıyla birlikte bu güzellik iki katına çıkmış oldu. Her yıl gördüğümüz ve özlemle beklediğimiz bir manzara. Karın yağmasıyla birlikte yöre halkı olarak Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giymiş diyoruz. Bir Iğdırlı olarak bütün vatandaşların buraya gelerek Ağrı Dağı ve bu manzarayı görmelerini istiyoruz" dedi.

Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

Ağrı Dağı, Türkiye, Avrupa, Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı
Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir Mahalleliyi ve itfaiyeyi seferber eden kedi, sıkıştığı yerden çıkartılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:56:41. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]