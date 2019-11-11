Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı eteğinde fidan dikimi
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Ağrı Dağı eteğinde fidan dikimi

7 saat önce

Iğdır'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında binlerce fidan dikimi yapıldı.

Ağrı Dağı eteğinde fidan dikimi, System.String[]

Iğdır'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında binlerce fidan dikimi yapıldı.


Türkiye'nin 81 ilinden 7'den 70'e herkesin katıldığı fidan dikimi Iğdır'da yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Iğdır'ın farklı yerlerinde başlatılan fidan dikimi Ağrı Dağı eteklerinde de yoğun bir katılım ile gerçekleşti.


Daha yeşil bir doğa için elinden geleni yapmak istediğini belirten üniversite öğrencisi Serdal Bozkurt, "Geleceğe nefes ol projesi kapsamında biz de arkadaşlarımız ile buraya geldik. Ağrı Dağı'nın eteklerinde kendi fidanlarımızı diktik. Böyle bir projede olduğumuz için çok mutluyuz "dedi.


Fidan dikiminin Iğdır'da gün boyu devam edileceği öğrenildi. - IĞDIR

Ağrı Dağı, Türkiye, Sabah, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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