İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri desteğinde, kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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