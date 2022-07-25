Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

25.07.2022 14:16
Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Iğdır'da jandarma ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kara yollarındaki trafiği helikopterle denetledi.

Iğdır'da jandarma ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kara yollarındaki trafiği helikopterle denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri desteğinde, kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim yaptı.

Helikopter destekli denetimlerde, kurallara uymadığı havadan tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Kural ihlali yaptığı belirlenerek uygulama noktalarında durdurulan sürücülere ceza kesildi.

Çalışmaları İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan da helikopterden takip etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı eteklerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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