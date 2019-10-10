Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı eteklerinde meyve hasadı başladı
Son Dakika Güncel Ağrı Dağı eteklerinde meyve hasadı başladı

Ağrı Dağı eteklerinde meyve hasadı başladı

50 dakika önce

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Örtülü köyünde çiftçiler binbir emekle yetiştirdikleri meyve ağaçlarında hasada başladı.

Ağrı Dağı eteklerinde meyve hasadı başladı, System.String[]

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Örtülü köyünde çiftçiler binbir emekle yetiştirdikleri meyve ağaçlarında hasada başladı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Örtülü köyünde çiftçiler, meyve bahçesindeki elma çeşitlerinden golden, gala, scarletspur, starking, vista bella çeşitlerinin ve deveci armudunun hasat etti.

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ağrı'da meyvecilikle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Meyvelerle dolu güzel bahçeleri görünce daha çok mutlu olduklarını ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Ayrıca Ağrı'da uygun yerlerde, uygun çeşitlerle, elma, armut, ceviz, şeftali, vişne ve kirazın yetişebileceğini görmüş olduk. Bu meyvelerin yetiştiğinin güzel örneklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, bu güzel örneklerin daha da artırılması, çiftçilerimize duyurulması, farkındalık oluşturulması, Ağrı da meyve yetiştiğini ve yetiştirilebileceğini göstererek meyveciliği geliştirmektir."

Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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