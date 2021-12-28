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Ağrı Dağı kar tutmaya başladı - Son Dakika

Ağrı Dağı kar tutmaya başladı

28.12.2021 15:44

Ağrı Dağı kar tutmaya başladı Sahip olduğu yükseklik ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası kar tutmaya başladı.

Ağrı Dağı kar tutmaya başladı

IĞDIR - Sahip olduğu yükseklik ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası kar tutmaya başladı.

5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, zirvesinden eteklerine kadar karla kaplandı. Yaz ayında Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar havaların ısınmasıyla birlikte erimişti. Eriyen buzulların oluşturduğu sel Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır Aralık ilçesindeki köy yerleşim alanlarına çamurla birlikte kaya parçalarını da getirmişti. Kış ayının gelmesi ile birlikte Ağrı Dağı'na kar yağınca dağ ve etekleri tekrar kar tutmaya başladı.

Ağrı Dağı kar tutmaya başladı
Ağrı Dağı kar tutmaya başladı
Ağrı Dağı kar tutmaya başladı

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Ağrı Dağı, Türkiye, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı kar tutmaya başladı - Son Dakika


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