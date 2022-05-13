Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

13.05.2022 12:57

Eren-Kış operasyonları kapsamında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği Ağrı Dağı kırsalında 80 gün süren operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı.

Eren-Kış operasyonları kapsamında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği Ağrı Dağı kırsalında 80 gün süren operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "ara-bul-yok et" taktiğiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında 19 Şubat'ta Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu" başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının emir komutasında jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1592 personel ve 82 timin görev aldığı operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde, "Y" harfi şeklindeki mağara tespit edildi.

Teröristlerin barındığı mağarayı çembere alan güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın noktalar bombalandı.

100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 kilometre yol yapıldı, 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihaz bölgeye sevk edildi.

80 gün süren çalışmalar sonucu bölgeden 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkartılarak yer altı mağarası bulundu. Komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yer altı sığınakları tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, operasyonla ilgili bilgi aldı ve birliklere moral verdi.

9 Mayıs'ta sona eren operasyonda aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 28 sığınak, depo, barınak imha edildi, 23 mayın, el yapımı patlayıcı, 2 termal dürbün, 2 silah üstü dürbün, 2 büyük ve 4 küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonun yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, askerlerin ve iş makinelerinin teröristlerin bulunduğu yer altı mağarasına ulaşabilmek için yaptığı çalışmalar yer alıyor. Ayrıca askerlerin teröristlere teslim olun çağrısı yaptığı ve PKK mensuplarının mağara içerisinde çok sayıda yaşam alanı oluşturduğu görülüyor.

Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Doktorun kuzen cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Doktorun kuzen cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Motosikletle kaza yapan yeni evli çift hayatını kaybetmişti! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı Motosikletle kaza yapan yeni evli çift hayatını kaybetmişti! Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement