Ağrı Dağı Milli Parkı, kuşların göçmesiyle sessizliğe büründü - Son Dakika

Ağrı Dağı Milli Parkı, göçmen kuşların göç etmesiyle sessizliğe büründü.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki milli park, 171 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

İlkbaharda güney yarım küreden buraya gelen göçmen kuşlarla şenlenen park, bugünlerde en sakin günlerini yaşıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında binlerce kuşla renklenen milli parkta, havaların soğumasıyla binlerce kuş tekrar geldikleri bölgelere göç etmeye başladı.

Yaşanan göçle sessizliğe bürünen parkta, sürekli bu bölgede yaşayan sakarmeke, batağan, martı ve karabatak gibi türler görüntülendi.