Son Dakika Haberleri: Ağrı Dağı Milli Parkı'nda Görsel Şölen

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda Görsel Şölen

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda oluşan yansıma güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlarda oluşan yansıma güzel görüntüler oluşturdu. Ağrı Dağı ve çevredeki yapıların milli parktaki sulak alanlarda oluşan yansıması görsel şölene dönüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:14 Kaynak: AA

Türkiye, Ağrı Dağı, Güncel
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