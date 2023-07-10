Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı - Son Dakika
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Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı

10.07.2023 11:24

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde binlerce kişiye şarkılarını söyleyen Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı. Festivalde ayrıca Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da DJ seti yaptı. Etkinlikte Türk-Kürt demeden, başı açık-kapalı demeden herkes birlikte eğlendi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde stadyumdaki sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi.

Ağrı Dağı Müzik Festivali, bu yıl 2'nci kez Doğubayazıt Stadyumu'nda düzenlendi. 70 metre uzunluğundaki sahnede gerçekleşen ve binlerce kişininin katıldığı festivalde, şarkıcılar Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı. Katılımcılar şarkılar eşliğinde eğlenirken, etkinliği organize eden ve Doğubayazıtlı olan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da DJ setinin başına geçti.Bölgenin kalkınmasının misyon edindiklerini anlatan Hikmet Eraslan, "Şu anda şükürler olsun ki; bunun karşılığını fazlasıyla görüyoruz. Buradaki insanlarımız coşkulu ve mutlu. Çünkü unutulmadıklarını görüyorlar. Burada Türkiye'ye ders olacak türden bir konser olacak. Burada Türk-Kürt demeden, başı açık-kapalı demeden, hiçbir din, ırk, mezhep ayırmadan herkes birlikte eğlenecek. Türkiye'de bu güzel resmi alkışlayacak. Bugün burada insanlar İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı manzarası eşliğinde eğleniyor" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde Mustafa Sandal, Zara ve Kadr sahne aldı - Son Dakika
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