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Ağrı dağı'na bin keklik bırakıldı

51 dakika önce

IĞDIR Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce bin adet keklik, Ağrı Dağı Milli Parkı'na bırakıldı.

Ağrı dağı'na bin keklik bırakıldı, System.String[]
IĞDIR Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce bin adet keklik, Ağrı Dağı Milli Parkı'na bırakıldı. Özgürlüğe kanat çırpan keklikler hem bölgede popülasyonun artmasını sağlayacak hem de süne gibi zararlı böceklerle mücadele edecek.
Konya Keklik Üretim Çiftliği'nden getirilen bin adet keklik, araçlarla Ağrı Dağı Milli Parkı'na taşındı. Vali Enver Ünlü, Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu ile Oğrı Iğdır ve Azerbaycan Tarım Üniversitesi'nden akademisyenler kafeslerdeki keklikleri bir bir gözyüzüne bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, 2013 yılından beri bölgeye 3 bin adet keklik bıraktıkları bilgisini verdi. Kekliklerin bölgedeki popülasyonun artmasını sağlayacağını ifade eden Türküoğlu, bir taraftan da doğadaki zararlı böceklerle mücadele edeceklerini söyledi. Özellikle kımıl, süne gibi zararlılarla mücadelede kekliklerin önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Doğadaki keklik popülasyonu artırmak suretiyle tarım zararlılarını azaltmayı hedefledik. 2013 yılından beri bölgeye 3 bin keklik bıraktık. Bu kuşlar, özellikle kımıl, süne, kene ve zararlı böcek artışını engellerken bir taraftan da doğal yaşamda biyoçeşitlilik artacak" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ağrı Dağı, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:20 Kaynak: DHA
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